Донецк, , 10:07 — REGNUM Ситуация в городе Артёмовске остаётся напряжённой, однако российские войска продолжают наступательные действия и получили подкрепление. Об этом 16 мая заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьёв Live».

Артёмовск Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Врио главы республики отметил, что ситуация на флангах в Артёмовске сохраняется непростая и на них, возможно, противник действует наиболее активно.

Он указал, что город стал для украинской стороны самой большой проблемой, из-за чего туда бросили большое количество подкреплений.

«Как раз по флангам — основное направление для прощупывания обороны. Были у них определённые успехи, но, я вам скажу, перекинули мы с других участков наших ребят, усилили, поэтому, я думаю, ситуация там должна выровняться», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 16 мая, военный корреспондент Василий Ткач заявил, что ВСУ в Артёмовске располагают значительными разведывательными возможностями, что является их главным преимуществом в боях за город. Он добавил, что украинские военные также получают помощь от множества западных частных компаний, имеющих собственные спутники на орбите.