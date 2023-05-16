Боррель призвал ЕС принять меры в отношении Индии за продажу продуктов переработки российской нефти

Брюссель, , 10:02 — REGNUM Европейскому союзу необходимо принять меры в отношении Индии, якобы перерабатывающей российскую нефть для продажи этих продуктов в Европе. Об этом 16 мая заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель в интервью газете Financial Times.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если дизельное топливо или бензин попадают в Европу… поступая из Индии и будучи произведёнными из российской нефти, это, безусловно, является обходом санкций, и страны — члены (ЕС) должны принять меры», — сказал он.

Глава дипломатии ЕС указал, что из-за введённого странами «Группы семи» потолка на нефть из России у Индии появилась возможность закупать более дешёвое сырьё. При этом Боррель указал, что ему неловко от того, что большая часть российской нефти якобы снова оказывается в европейских странах в качестве очищенного топлива.

В то же время он уточнил, что покупка индийской стороной нефти у России — это нормальное явление.

«Но если они используют это для того, чтобы быть центром, который перерабатывает российскую нефть, а побочные продукты продаёт нам… мы должны действовать», — добавил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая стало известно, что Россия и Индия не смогли договориться и приостановили работу над механизмом расчётов в рупиях. Отказ от расчётов в рупиях стал серьёзной проблемой для индийских импортеров нефти и угля, ожидавших появления механизма оплаты в местной валюте, что исключило бы затраты на конвертацию.