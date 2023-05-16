Кадыров назвал танк Abrams детской машинкой по сравнению с усовершенствованным Т-72

Грозный, , 09:58 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров сравнил американские танки Abrams с детской педальной машинкой. Об этом он 16 мая написал в Telergram-канале.

Abrams Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Абрамсы? Хех!» — написал Кадыров.

По его словам, модернизированный Т-72 — вот это настоящая мощь. Это усовершенствованный, улучшенный танк, комфортный и удобный, считает глава Чечни. Он также отметил, что танк оснащён камерой заднего хода, чтобы ненароком не задавить кого-то, или даже, наоборот, именно задавить, если возникнет необходимость. Как подчеркнул Кадыров, танк превосходит иностранную технику по боевой мощи, управлению, защите и удобству эксплуатации.

«С ним любая атака, как рыбалка на яхте, — одно удовольствие», — добавил глава Чечни.

Кадыров также написал, что на таком танке будем въезжать в Киев и проводить денацификацию, раскалывая американские «Абрамсы», как орешки.

Как сообщало 10 мая ИА REGNUM, поставляемые Украине немецкие и американские танки M1 Abrams и Leopard 2 станут лёгкой добычей для новых танков России Т-14 «Армата». Обозреватель французского издания Le Figaro Шарль Лекурье считает, что если эти танки использовать на линии фронта в зоне боевых действий, то они будут беспомощны против российского Т-14 «Армата». По его словам, эти танки, возможно, и превосходят Т-72 и Т-80, но «Армата» — это совершенно другой класс танков.

Российские управляемые ракеты, противотанковые мины ТМ-62 и их модернизированные версии, а также танки типа Т-72Б3, Т90А/C/M и Т-80БВМ немецкое издание Bild причислило к трём средствам, которыми российские войска научились успешно уничтожать боевые танки Leopard, предоставленные ВСУ. По оценке журналиста Бьорна Стритцеля, наибольшую угрозу для «Леопардов» представляют современные противотанковые системы с управляемыми ракетами.

Помимо недочётов самой западной техники в середине апреля сообщалось о неумелом управлении техникой Вооруженных сил Украины.

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