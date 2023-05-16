Донецк, 16 мая, 2023, 09:51 — ИА Регнум. На марьинском направлении ситуация остаётся сложной. Об этом 16 мая в эфире программы «Соловьёв Live» заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

«На Марьинке сейчас было достаточно горячо, ещё пока ситуация не успокоилась», ― подчеркнул глава региона.

Он пояснил, что положение осложняется постоянной переброской резервов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Однако даже в такой ситуации подразделения ВС РФ продолжают продвигаться вперёд, пресекать попытки противника выдавить российские войска с занимаемых позиций.

«Противник закрепился в нескольких достаточно серьёзных укреплениях, которые они готовили и улучшили в последнее время, трудно их выбить. Всё непросто, нелегко, но тем не менее двигаемся», ― указал Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее боец спецназа «Южной» группировки войск рассказал, что солдаты киевской армии в Марьинке под Донецком напуганы, а их диверсионные группы быстро обнаруживаются. По его словам, военные ВСУ двигаются из укрытия в укрытие перебежками, а при контактном бое ведут огонь по-сомалийски — не прицельно, просто выставляя оружие из-за угла.

Бои за Марьинку продолжаются.

15 мая Пушилин сообщил о том, что российские войска улучшили свои позиции на авдеевском и марьинском направлениях в зоне спецоперации, в частности в направлении Первомайского и Красногоровки. Врио главы ДНР отметил, что ВСУ на протяжении последних дней пытались предпринимать «достаточно активные действия» на марьинском направлении для того, чтобы выбить оттуда российские войска, однако безуспешно.