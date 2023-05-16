Врио главы ДНР Пушилин рассказал о взятии на авдеевском направлении нескольких укреплений ВСУ

Донецк, , 09:51 — REGNUM Российские военные взяли под свой контроль на авдеевском направлении несколько укрепрайонов ВСУ. Об этом 16 мая заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьёв Live».

Денис Пушилин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Наши ребята продвигаются и в направлении Первомайского, есть за последние периоды улучшения позиций, то есть несколько укрепрайонов противника взяли, причем это и с другой стороны Авдеевки тоже», — сказал он.

Врио главы республики уточнил, что в результате этого на российских позициях уже можно «в шаговой доступности» наблюдать Авдеевский коксохимический завод.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 16 мая, Пушилин заявил, что на сегодняшний день ситуация на угледарском направлении продолжает оставаться стабильно напряжённой. Он добавил, что на указанном направлении происходит позиционное противостояние, в ходе которого противник совершает регулярные попытки улучшения своего положения.