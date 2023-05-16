Врио главы ДНР Пушили назвал ситуацию на угледарском направлении стабильно напряжённой

Донецк, , 09:45 — REGNUM На сегодняшний день ситуация на угледарском направлении продолжает оставаться стабильно напряжённой. Об этом 16 мая заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьёв Live».

Угледар Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Угледарское направление остаётся стабильно напряжённым», — сказал он.

Ври главы республики отметил, что на указанном направлении происходит позиционное противостояние, в ходе которого враг делает регулярные попытки улучшения своего положения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 16 мая, глава Киевской военной администрации Сергей Попко заявил, что российские военные ночью совершили комплексную атаку на Киев. Он уточнил, что атака была осуществлена по разным направлениям одновременно с использованием беспилотников, крылатых ракет и, возможно, ракет баллистического типа.