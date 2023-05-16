Донецк, 16 мая, 2023, 09:45 — ИА Регнум. На сегодняшний день ситуация на угледарском направлении продолжает оставаться стабильно напряжённой. Об этом 16 мая заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьёв Live».

Иван Шилов ИА REGNUM Угледар

«Угледарское направление остаётся стабильно напряжённым», — сказал он.

Ври главы республики отметил, что на указанном направлении происходит позиционное противостояние, в ходе которого враг делает регулярные попытки улучшения своего положения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 16 мая, глава Киевской военной администрации Сергей Попко заявил, что российские военные ночью совершили комплексную атаку на Киев. Он уточнил, что атака была осуществлена по разным направлениям одновременно с использованием беспилотников, крылатых ракет и, возможно, ракет баллистического типа.