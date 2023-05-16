Киев, 16 мая, 2023, 09:33 — ИА Регнум. Российские военные ночью 16 мая совершили комплексную атаку на Киев. Об этом 16 мая сообщил глава Киевской военной администрации Сергей Попко.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

По его словам, атака велась по разным направлениям одновременно с использованием беспилотных летательных аппаратов, крылатых ракет и, вероятно, ракет баллистического типа.

«Она была исключительной по своей плотности: максимальное количество атакующих ракет за минимальный промежуток времени», ― написал Попко в Telegram-канале.

Он также добавил, что, по предварительной информации, подавляющее большинство целей противника в воздушном пространстве Киева якобы было обнаружено и уничтожено.

По словам главы администрации, предварительно зафиксированы падения обломков в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах столицы. Наибольший ущерб был зафиксирован в Соломенском районе, где сгорели нежилое строение и несколько автомобилей.

«В остальных районах ущерб незначительный, большинство обломков упали на припаркованные автомобили, придомовую территорию или лесопарковую зону. На данный момент информации о пострадавших нет», ― заявил Попко.

Официальных заявлений от Минобороны о нанесении ударов по объектам на территории Украины пока не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооружённые силы России (ВС РФ) утром 16 мая нанесли самый массированный удар по Киеву. Как заявили местные власти, военные объекты в столице Украины атаковали ракеты «Кинжал» и «Калибр». В результате ударов в Святошинском районе Киева начался крупный пожар.

Позднее в интернете появились кадры поражения американских противоракетных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot ВСУ в ходе ночной атаки на объекты в Киеве.