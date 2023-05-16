Global Times: США похитили Европу, чтобы попытаться ослабить Россию через конфликт на Украине

Пекин, , 09:23 — REGNUM Соединённые Штаты воздействуют на европейские страны, чтобы попытаться ослабить Россию путём поставок вооружений Украине. Об этом 16 мая говорится в статье китайского издания Global Times.

Pax Americana Сергей Корсун © ИА REGNUM

По мнению авторов публикации, недавние поездки украинского лидера Владимира Зеленского в страны Европы — это свидетельство того, что конфликт на Украине усиливается.

«США продолжают наращивать свою военную помощь Украине. Вашингтон также похитил европейские страны для поставки оружия Киеву. Всё это служит интересам США, цель которых состоит в том, чтобы заставить европейские страны помочь Штатам использовать украинский вопрос для противодействия России и её ослабления», — приводятся в статье слова военного эксперта Сун Чжунпина.

Он уточнил, что, по его мнению, действия западных стран ведут только к эскалации украинского конфликта, и призвал власти США стремиться к скорейшему началу мирных переговоров, взяв пример с Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция не передаёт Украине вооружения, которыми последняя может атаковать Россию или достигать российской территории. Он добавил, что стратегия Парижа состоит в том, чтобы продолжать оказывать военную помощь Киеву.