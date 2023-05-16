Немецкий политик Гердт: заявления Зеленского о состоянии Крыма оторваны от реальности

Берлин, , 09:16 — REGNUM Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что якобы в Крыму всё «вложенное Украиной» развалили, здесь нет ни экономики, ни туризма, не соответствуют действительности. Об этом заявил бывший депутат бундестага ФРГ, член немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«Заявление Зеленского оторвано от реальности», ― отметил в беседе с РИА Новости экс-парламентарий.

Он призвал обратиться к статистике, которая свидетельствует о том, сколько на самом деле вложено в Крым и построено за последние девять лет.

«Украиной и малой доли из всего этого не было сделано», ― подчеркнул Гердт.

Политик напомнил, что в составе Украины Крым финансировался по остаточному принципу. При этом в России полуостров активно развивается в разных отраслях, включая инфраструктуру.

В интервью итальянским СМИ во время визита в Италию Зеленский попытался убедить журналистов в том, что в Крыму якобы нет ни туризма, ни экономики, ни развития, а сами жители полуострова, по его утверждению, очень хотят вернуться в состав Украины. Украинский лидер также подчеркнул, что восстановление полуострова без Украины невозможно.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года после проведённого на полуострове референдума. За вхождение в состав РФ проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.

При этом Украина продолжает называть полуостров своей территорией, находящейся под «оккупацией». Москва же регулярно напоминает о демократическом пути вхождения Крыма в состав России. Президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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