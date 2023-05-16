Киев, 16 мая, 2023, 09:13 — ИА Регнум. В ночь на 16 мая в Киеве сработала система противовоздушной обороны (ПВО) и прогремели взрывы. Об этом 16 мая сообщило агентство УНИАН в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

«В Киеве раздаются взрывы. Предварительно, работает ПВО», — говорится в сообщении.

При этом около 02:00 мск в Николаевской области Украины объявили режим воздушной тревоги, который затем был объявлен почти по всей стране, исключая Сумскую и Харьковскую области.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что Вооружённые силы России утром 16 мая нанесли самый массированный удар по Киеву. По словам представителей местных властей, военные объекты в столице Украины атаковали ракеты «Кинжал» и «Калибр».

Позднее в интернете появились кадры поражения американских противоракетных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot ВСУ в ходе ночной атаки на объекты в Киеве