«РВ» опубликовала кадры поражения в Киеве американского ЗРК Patriot

Москва, , 09:06 — REGNUM Видеозапись, на которой запечатлено поражение американских противоракетных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot ВСУ в ходе ночной атаки на объекты в Киеве, опубликовал 16 мая Telegram-канал «Русская весна».

ЗРК Patriot Иван Шилов (с) ИА REGNUM

На выложенных в интернет кадрах видно, как в ходе ночной атаки на Киев производится залп ракет ПВО сразу из нескольких установок большой плотности, что является характерной особенностью указанных ЗРК.

При этом часть ракет ПВО, которые отклонились от курса, падают прямо на жилые дома, а затем позиционный район батареи Patriot поразила российская ракета.

Американская армия приняла на вооружение ЗРК Patriot в 1982 году, в его комплекс входят многофункциональные РЛС AN/MPQ-53 и пусковые установки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Вооружённые силы России утром 16 мая нанесли самый массированный удар по Киеву. По заявлению местных властей, военные объекты в столице Украины атаковали ракеты «Кинжал» и «Калибр».