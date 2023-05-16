Ульяновск, , 08:50 — REGNUM В Ульяновске неизвестный попытался совершить поджог здания отдела полиции. Об этом 16 мая сообщает Telegram-канал Baza.

Полиция © Сергей Ивлев/РИА Новости

Отмечается, что, согласно предварительным данным, коло 22:00 (21:00 мск) 15 мая неизвестный облил горючей жидкостью дверь и окно участкового пункта полиции отдела МВД по Засвияжскому району, который находится на улице Пушкарева, и поджог их, после чего скрылся с места преступления.

Также указывается, что при этом оконная рама загорелась, однако возгорание удалось быстро ликвидировать. Полиция ищет совершившего поджог.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 16 мая, Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд отправил под арест курсанта военного института, которого подозревают в попытке совершить теракт. Молодого человека обвиняют по части 3 статьи 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»), а также части 1 статьи 205 («Террористический акт»), предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.