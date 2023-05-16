Смоленск, , 08:35 — REGNUM В Смоленской области обнаружили неизвестный беспилотник. Дрон рухнул на территории санатория МВД. Об этом 16 мая сообщил Telegram-канал Shot.

БПЛА © Виталий Белоусов/РИА Новости

Беспилотный летательный аппарат, снабжённый двумя камерами, нашла медсестра накануне поздно вечером и сразу вызвала полицию.

Прибывшие на место сотрудники осмотрели БПЛА. Внутри полимерного чёрного корпуса находились аккумуляторная батарея и антенна. Взрывных устройств правоохранители не обнаружили. Также у беспилотника не было и карты памяти.

БПЛА забрали на экспертизу.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 15 мая, украинский беспилотник совершил атаку на сотрудников полиции в Брянской области. Полицейские прибыли в населённый пункт Хоромное после получения информации о его обстреле со стороны ВСУ. В это время на их автомобиль с беспилотного летательного аппарата было сброшено взрывное устройство. В результате произошедшего повреждены две машины.

8 мая неизвестный беспилотный летательный аппарат упал на территории Смоленской области. Дрон с камерой и Wi-Fi-передатчиком рухнул на землю в деревне Власово Тёмкинского района. Его нашла возле своего участка 65-летняя женщина. Взрывных устройств на аппарате не обнаружили. Также на нём отсутствовала маркировка. Дрон изъят, его владельца устанавливают правоохранители.

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