Минобороны: пушки «Рапира» поразили украинские подразделения на левом берегу Днепра

Москва, , 08:32 — REGNUM Министерство обороны России 16 мая в своем Telegram-канале обнародовало видеозапись с кадрами боевой работы расчетов противотанковых пушек МТ-12 «Рапира», которые уничтожают подразделения Вооружённых сил Украины на левом берегу Днепра.

Артиллерия армии России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Указанные артиллерийские установки предназначены для уничтожения тяжелой бронетехники. При этом пушки «Рапира» успешно используются с целью поражения других целей, в том числе и пехоты ВСУ, которая скрывается в блиндажах и окопах.

Орудия имеют калибр 100 мм. Удары проводятся с закрытых огневых позиций. Координаты целей корректируются с помощью беспилотных летальных аппаратов.

Видеозапись: Минобороны РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов написал о том, что российские военные, используя реактивную и ствольную артиллерию в районе Орехова в Запорожской области, нанесли удар по крупному скоплению ВСУ.

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