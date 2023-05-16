Токио планирует увеличить поставки СПГ из России за счёт «Арктик СПГ 2»

Саппоро, Япония, , 08:20 — REGNUM Япония может уже в ближайшие три года нарастить поставки российского сжиженного природного газа на 2 миллиона тонн в год. Об этом 16 мая сообщил генеральный консул РФ в Саппоро Сергей Марин.

Танкер-газовоз. Сахалинская область © Сергей Красноухов/РИА Новости

Он пояснил, что такое увеличение поставляемых в страну объёмов российского газа станет возможно за счёт проекта «Арктик СПГ 2», участие в котором Токио сохранил.

«Консорциум в составе Mitsui & Co и японской национальной компании по нефти и металлам JOGMEC сохранил 10%-ную долю в проекте «Новатэка» «Арктик СПГ 2», ― уточнил в интервью РИА Новости дипломат.

При этом он добавил, что с марта 2022 года Япония заморозила новые инвестиции в этот проект из-за финансовых санкций, но сам проект работает.

Марин пояснил, что «Арктик СПГ 2» пока не приступил к производству сниженного природного газа, первая линия должна быть запущена к концу текущего года, а вторая и третья ― в 2024 и 2026 годах.

«Если всё пойдёт по плану, то Япония добавит ещё около 2 миллионов тонн СПГ в год к той доле, которую она сейчас получает от России, то есть примерно в 9% от общего объёма импорта», ― отметил генеральный консул.

Как сообщало ИА REGNUM, готовность проекта по добыче природного газа и по производству сжиженного природного газа «Арктик СПГ 2» на октябрь 2022 года составляла 70%. Глава «Новатэка» Леонид Михельсон подчеркнул, что компания планирует запустить его в установленный срок.

Акционерами проекта являются «Новатэк» (60%), CNPC (10%), CNOOC Limited (10%), Total (10%) и Japan Arctic LNG, консорциум Mitsui & Co., Ltd. и JOGMEC (10%).

Японская национальная корпорация по нефти, газу и металлам JOGMEC сохранила интерес к «Арктик СПГ 2» и продолжила финансировать проект.

Ранее японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что Япония будет продолжать участие в энергетических проектах на Сахалине, так как они имеют важное значение для обеспечения энергетической безопасности страны.

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