Французский политик Филиппо назвал суицидом идею Макрона об увеличении поддержки Украины

Париж, , 08:12 — REGNUM Возрастание военной поддержки Украины, как предлагает французский лидер Эммануэль Макрон, станет убийственным для Франции. Такое заявление сделал 15 мая французский политик, экс-член Европарламента, лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо в своём аккаунте в Twitter.

Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский (сс) Официальное интернет-представительство президента Украины

Филиппо назвал «безумным» заявление Макрона об увеличении военной поддержки Украины на фоне слов французского лидера о невозможности финансировать пенсии.

«Это зло и самоубийство, это нужно остановить. Депутаты, требуйте голосования!» — заявил политик.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что решение французского правительства передать Украине легкие танки AMX-10RC вызвало осуждение со стороны читателей газеты Le Figaro.

Президент Франции Макрон провел переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским в Париже. По итогам переговоров Елисейский дворец опубликовал заявление, в котором сказано, что Франция в ближайшие недели намерена обучить несколько украинских батальонов и оснастить их десятками бронемашин, а также лёгкими танками AMX-10RC.