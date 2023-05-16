Генконсул в Саппоро Марин: Япония сотрудничает с Россией только в выгодных для себя случаях

Саппоро, Япония, , 08:11 — REGNUM Японская сторона продолжает своё сотрудничество с Россией только в выгодных для себя сферах. Об этом 16 мая заявил генконсул России в Саппоро Сергей Марин.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

«В чувствительных для Японии и для Хоккайдо областях, таких как рыбный промысел, добыча водорослей комбу (морской капусты), японская сторона старается не повышать градус антироссийских выступлений, минимизировать санкции, которые затрагивают эту область», — сказал он в интервью РИА Новости.

Марин отметил, что здесь имеет место явное противоречие, так как, с одной стороны, Токио обвиняет Москву во всех грехах, а с другой — требует неукоснительно выполнять все соглашения по промыслу рыбы и других морских ресурсов.

«По крайне мере неестественно, когда японская сторона высказывает претензии в ответ на приостановку Россией части этих соглашений. К этому относятся также и безвизовые обмены», — пояснил генконсул.

Он указал, что это, помимо рыболовства, затрагивает и другие области, и всё нынешнее сотрудничество Японии с Россией японская сторона пытается выстраивать в таком же ключе.

«В тех областях, где у Японии есть экономические интересы, там японская сторона продолжает сотрудничать. Это проекты «Сахалин-1», «Сахалин-2», «Арктик СПГ-2» и другие проекты — фармацевтика, медицина, которые не вошли в санкции, и часть соглашений о рыбном промысле», — уточнил Марин.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что планы Североатлантического альянса открыть свой офис в столице Японии свидетельствуют о намерении продолжить милитаризацию Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и усилить блоковое противостояние. Она подчеркнула, что продвижение НАТО в Азии приведёт к милитаризации региона и усилению блокового противостояния.