Замглавы МИД РФ Галузин допустил присоединение ряда стран Центральной Азии к санкциям против России

Томск, , 08:10 — REGNUM Некоторые страны Центральной Азии могут присоединиться к антироссийским санкциям Запада, заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в ходе выступления на III Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».

Санкции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, такая позиция связана с тем, что эти государства не собираются брать на себя риски и дают понять о готовности следовать санкциям, несмотря на то, что рассматривают односторонние экономические ограничения как неприемлемые и нелегитимные.

При этом замглавы ведомства отметил, что Россия никому не диктует внешний и внутриполитический курс. Галузин также выразил уверенность в том, что указанные страны понимают ущерб от искусственного разрушения связей с РФ, который приведёт к гораздо более тяжёлым последствиям, чем урон от вторичных санкций.

Замминистра добавил, что российские власти намерены последовательно развивать отношения стратегического партнерства с государствами Центральной Азии.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта британская газета The Daily Telegraph написала о том, что в ЕС начали обсуждать возможное введение санкций в отношении стран Средней Азии из-за подозрений в их адрес в помощи России.