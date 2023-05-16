Вашингтон, 16 мая, 2023, 07:55 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины откладывают начало контрнаступления из-за сложностей в проведении операции и высоких рисков неудачного исхода, заявил генерал-лейтенант Соединённых Штатов Америки в отставке Марк Хертлинг.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Украинская армия ещё не выполняла ничего подобного в таких масштабах. По моему опыту учений и боевых действий, даже опытным и хорошо обученным силам чрезвычайно трудно сосредоточить боевую мощь в решающих точках атаки», — написал Хертлинг в статье для Washington Post.

По его словам, контрнаступление непременно будет сопровождаться большими рисками, особенно учитывая то, что подобные операции требуют больших сил, лучшей манёвренности и более длинных и надёжных линий снабжения.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News заявил, что Вооружённые силы Украины пока не готовы к контрнаступлению, так как не обладают достаточным количеством оружия и военной техники. Он подчеркнул, что в случае немедленного наступления украинских войск они потеряют «много людей».