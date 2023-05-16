Зеленского назвали «попрошайкой года» по итогам его визита в Великобританию

Лондон, , 07:51 — REGNUM Публикацию президента Украины Владимира Зеленского, написавшего об итогах своего визита в Великобританию, раскритиковали 15 мая пользователи социальной сети Twitter и присвоили политику неожиданный титул.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В своей публикации украинский лидер выразил благодарность премьер-министру Соединенного Королевства Риши Сунаку за решение организовать тренировки пилотов ВСУ и обещание усилить активность по созданию истребительной коалиции.

Комментаторы оставили множество негативных отзывов под публикацией президента Украины. Пользователи предполагали, что до помощи западных стран Украина была вооружена лишь рогатками, а также интересовались, долго ли ещё будет украинский лидер грабить Европу.

Кроме того, пользователи подметили, что, несмотря на помощь коллективного Запада Киеву, мир оказался «на шаг ближе к третьей мировой», чем до начала украинского конфликта.

Один из комментаторов присвоил украинскому политику титул «попрошайка года», а другой пользователь отметил, что военная помощь Украине выглядит как «схема отмывания денег».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что телевидение Италии в честь визита президента Украины Зеленского утвердило день фейков и пропаганды. В частности, в ходе ток-шоу Porta a porta журналисты задавали украинскому президенту ненужные вопросы, обходя при этом острые и неудобные темы, на которые президенту Украины было бы сложно ответить.