Замглавы МИД Грушко: Макрон выдал желаемое за действительное, говоря о геополитическом поражении РФ

Москва, , 07:43 — REGNUM Высказывание французского президента Эммануэля Макрона о геополитическом поражении России является попыткой выдать желаемое за действительное, говорится в комментарии заместителя министра иностранных дел РФ Александра Грушко.

Александр Грушко Council.gov.ru

«Уже всем в мире понятно, включая самих «западных партнёров», что всё это не более чем попытка выдать желаемое за действительное», — сказал замглавы МИД.

Он отметил, что в Москве уже давно привыкли к заявлениям Запада о неизбежной победе Украины и почти уничтоженной санкциями российской экономике, а также о якобы международной изоляции России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Эммануэль Макрон в интервью газете L’Opinion заявил, что Россия будто бы уже потерпела «геополитическое поражение» в украинском конфликте. По его утверждениям, об этом результате говорят зависимость РФ от Китая и вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

Президент Франции добавил, что Россия становится вассальным государством КНР. Кроме того, Макрон призывал европейские страны не только обеспечить безопасность будущего Украины, но и перестать конфликтовать с РФ.