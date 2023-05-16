В США рассказали, когда у Белого дома закончатся деньги на поддержку ВСУ
Киев, 16 мая 2023, 07:38 — REGNUM От пакета военной помощи Украине на $48 миллиардов, который в конце декабря 2022 года одобрил Конгресс Соединённых Штатов Америки, осталось около $6 миллиардов. Об этом сообщило издание Politico.
Автор материала напомнил, что большая часть представленной суммы пошла на закупку боеприпасов и ракет для артиллерии и реактивных систем залпового огня западных образцов.
«Финансирование США [Украины — ред.] на вооружение и боеприпасы может иссякнуть к середине лета», — говорится в материале.
Один из американских чиновников на условиях анонимности в интервью Politico добавил, что Соединённые Штаты Америки рассматривают новый пакет военной помощи для ВСУ.
Ранее офицер разведки Корпуса морской пехоты Соединённых Штатов Америки в отставке Скотт Риттер назвал Вооружённые силы Украины недостаточно подготовленными для проведения масштабной наступательной операции. По его словам, ВСУ не хватает как высококвалифицированных и обученных военнослужащих, так и военной техники и боеприпасов.