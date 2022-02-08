Самый массированный удар РФ по военным объектам в Киеве — 447-й день СВО
Наступил 447-й день специальной военной операции (СВО) на Украине. Вооружённые силы России (ВС РФ) утром 16 мая нанесли самый массированный удар по военным объектам в Киеве, извещает сайт «Русская весна». Подтверждён комбинированный характер атаки: ВС РФ задействовали не только крылатые и баллистические ракеты, но и дроны-камикадзе. В результате серии новых ударов ВС РФ по украинской столице оказался поражён американский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot.
Киевские власти называют ночную атаку самой мощной за многие месяцы и девятой только за май. Воздушная тревога объявлена на всей территории страны. Информацию о взрывах подтвердили сразу два украинских источника — издание «Клименко тайм» и мэр Киева Виталий Кличко в своём Telegram-канале.
Тем временем на южнодонецком направлении группировка российских сил «Восток», задействовав самоходные артиллерийские установки «Акация», уничтожила мобильную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Расчеты противотанковых пушек «Рапира» уничтожают украинскую пехоту, укрывшуюся в лесопосадках на левом берегу Днепра.
На донецком направлении наиболее ожесточенные бои продолжают вести штурмовые отряды на западной окраине города Артёмовска. Суточные потери противника составили до 235 военнослужащих и наёмников, информировало 16 мая Минобороны.
Подробности — в трансляции ИА REGNUM.
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ВКС РФ сбили украинские самолёты Су-25 и Су-24
Российская истребительная авиация сбила в зоне проведения спецоперации украинские военные самолёты Су-25 и Су-24, сообщил 16 мая на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Российская ПВО перехватила семь крылатых ракет Storm Shadow
Российские средства ПВО за минувшие сутки перехватили семь крылатых ракет Storm Shadow. Об этом 16 мая в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков
ВС России уничтожили ракетой «Кинжал» американский ЗРК Patriot в Киеве
Вооружённые силы России в ночь на 16 мая уничтожили в Киеве гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» американский зенитно-ракетный комплекс ЗРК Patriot. Об этом 16 мая сообщили в Минобороны России.
В ЛНР нашли тайник с гранатомётом и боеприпасами
Сотрудники полиции обнаружили тайник с гранатомётом, разными видами гранат и другими боеприпасами в населенном пункте Троицкое в ЛНР. Об этом 16 мая сообщило МВД в Telegram-канале.
На краснолиманском направлении авиацией и подразделениями артиллерии группировки войск «Центр» нанесены удары по районам сосредоточения живой силы и огневых средств, а также по опорным пунктам противника. В ходе контрбатарейной борьбы вскрыты и уничтожены два расчета миномёта. На невском и ямполовском участках и в районе Серебрянского лесничества силами и средствами разведки группировки «Центр» вскрыто перемещение личного состава и техники 66-й механизированной бригады, 58-й мотопехотной бригады и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. В результате огневого поражения артиллерией и авиацией группировки «Центр» противник понёс потери в личном составе и технике.
Заявление начальника пресс-центра группировки «Центр» 16 мая.
ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области
Город Пологи в Запорожской области подвергся обстрелу со стороны украинских войск. Об этом 16 мая сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале.
Глава города в своём Telegram-канале пишет, что «нацисты продолжают войну со школами, детскими садами и мирными жителями Ясиноватой и района».
«Пострадавших нет. Всё восстановим!» — отметил также глава администрации города Ясиноватая.
Ликвидация последствий обстрелов города Ясиноватая в ДНР.
Ударные беспилотники, которые Великобритания пообещала в ближайшие месяцы направить Украине, представляют собой построенные по спецзаказу дроны-камикадзе, пишет во вторник газета «Дейли телеграф», добавляя, что условием их передачи является использование дронов исключительно для возвращения территорий, которые Лондон считает украинскими.
В ЛНР вынесен приговор украинскому военнослужащему Андрею Бардашу, причастному к преступлениям в отношении мирного населения, информирует СКР. Бардаш в ходе боевых действий в Донбассе применял методы, запрещенные Женевской конвенцией о защите гражданского населения во время войны и дополнительным протоколом I к ней, связанные с посягательством на жизнь и физическую неприкосновенность лиц, не принимающих участия в боевых действиях.
Следствием и судом установлено, что 6 марта 2022 года Бардаш, проходя мимо жилого дома по улице Крылова в городе Попасная, решил его повредить, чтобы там не могли проживать мирные жители. Для этого он достал из обмундирования наступательную гранату «РГД-5» и забросил ее в окно, после чего произошла детонация.
Вина указанного лица подтверждена совокупностью доказательств, в том числе показаниями свидетелей, результатами экспертиз, а также признательными показаниями подсудимого. Приговором суда Бардашу назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Передача F-16 Украине позволит значительно модернизировать ВВС США, не подвергая опасности жизни американцев — глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Российской компанией 5.45 Design разработана концепция системы экипировки, военного обмундирования и снаряжения, в которой все отдельные элементы являются частью общего и, дополняя друг друга, значительно повышают эффективность всего комплекта и результативность действий конечного пользователя.
Производство нового всесезонного комплекта полевого обмундирования (ВКПО 4.0) уже идет полным ходом, начинаются отгрузки.
ФСБ сообщила о задержании гражданки Украины, передавшей спецслужбам сведения о дислокации и задачах российских войск, в том числе выполнявших задачи в Киевской области.
ФСБ задержала собиравшую информацию о ВС России гражданку Украины
Федеральная служба безопасности России задержала гражданку Украины, которая собирала информацию о российских Вооруженных силах. Об этом 16 мая сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Российская авиация разбомбила мотострелков ВСУ в зоне СВО
Российская авиация нанесла удары по мотострелковой бригаде Вооружённых сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом 16 мая сообщил в Telegram-канале начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский.
Расчеты 120-мм самоходных минометов «Нона-СВК» Центрального военного округа успешно выполняют огневые задачи в зоне СВО, сообщает Минобороны. Стрельба ведется осколочно-фугасными и активно-реактивными снарядами на дальности до 18 км.
Корректировка ведется в режиме реального времени. Это позволяет уничтожать военные объекты противника минимальным количеством выстрелов.
Китай призвал мировое сообщество не разжигать конфликт на Украине
Мировому сообществу необходимо оказывать содействие в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине, а не становиться схожим с США, поставляющими Киеву оружие и содействующими эскалации конфликта. Об этом 16 мая заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Российские пограничники в Белгородской области посадили украинский БПЛА с помощью средств радиоэлектронного подавления.
Цитата канала «Военный обозреватель».
Призванные на военные сборы резервисты не попадут в зону СВО — глава комитета Госдумы по обороне Картаполов.
В Госдуме заявили, что призванные на сборы резервисты не попадут в зону СВО
Резервисты, которых призвали на военные сборы, не будут направлены в зону специальной военной операции (СВО). Об этом 16 мая рассказал глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.
Российские танкисты десять часов отбивались от ВСУ, закрывшись в танке
Российские танкисты, закрывшись в подбитом танке, 10 часов отстреливались от украинских войск, а потом вышли к своим через украинские окопы. Об этом 16 мая рассказал командир танка — начальник штаба танкового батальона старший лейтенант Илья Баганов.
Заявление начальника пресс-центра группировки «Юг» 16 мая.
Авиацией «Южной» группировки войск в районе населённого пункта Григоровка нанесён удар по пункту временной дислокации 81-й аэромобильной бригады ВСУ.
Артиллерией группировки «Юг» в рамках контрбатарейной борьбы уничтожено четыре миномёта противника, одна самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика» в районах населённых пунктов Григоровка, Ивано-Дарьевка, Предтечино, Первомайское и Красногоровка.
Также артиллеристами «Южной» группировки войск уничтожено два скопления живой силы противника в Авдеевке и сорвана попытка ротации личного состава на переднем крае украинских подразделений в районе Марьинки.
Расчётом зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в Авдеевке уничтожен беспилотный летательный аппарат противника типа «Фурия».
Подразделениями специального назначения группировки «Юг» с применением боеприпаса «Ланцет» уничтожен украинский танк Т-72 в районе Северска, а с помощью противотанкового ракетного комплекса «Корнет» уничтожен бронетранспортёр противника в районе Белогоровки.
Основные заявления врио главы ДНР Дениса Пушилина.
На отдельных участках фронта ВСУ продолжают прощупывать нашу линию обороны, однако это нельзя назвать контрнаступлением.
В Артёмовске ситуация остается напряженной, при этом наши войска продолжают продвижение, перебросили туда подкрепление.
Положение на марьинском направлении осложняется из-за переброски резервов противника, но силы РФ двигаются.
На авдеевском направлении ВС РФ установили контроль над несколькими укреплениями украинских войск. Наши войска продвигаются в районе Первомайского. У ВСУ всё ещё имеется преимущество в использовании господствующих высот, но это ненадолго.
На различных направлениях у противника начала появляться иностранная военная техника, но современных западных танков пока нет.
За последние три недели значительно увеличилось количество предоставляемой неравнодушными жителями Украины информации о скоплении подразделений противника, а также расположении складов техники и вооружения.
СМИ: Киев хочет получить от Запада до 50 истребителей F-16
Украина хочет получить от западных государств порядка 40–50 истребителей F-16. Об этом 16 мая сообщила газета Politico со ссылкой на советника главы украинского минобороны Юрия Сака.
Пять российских пограничников ранены после атаки украинского беспилотника на административное здание погрануправления УФСБ по Курской области в поселке Глушково — Baza.
Пушилин заявил об усилении обстрелов территории ДНР со стороны ВСУ
В течение последнего времени украинские военные усилили обстрелы территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 16 мая заявил врио главы региона Денис Пушилин в эфире программы «Соловьев Live».
Российские военные сорвали три попытки ротации подразделений ВСУ в зоне СВО
На купянском направлении российская авиация нанесла сокрушительные удары по ВСУ. Российские военные сорвали три попытки ротации подразделений ВСУ в зоне СВО, заявил 16 мая начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский, сообщил Telegram-канал Минобороны.
Пушилин заявил о переброске подкрепления для российских войск в Артёмовске
Ситуация в городе Артёмовск продолжает быть напряжённой, однако российские войска продолжают наступательные действия и получили подкрепление. Об этом 16 мая заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live».
В Польшу переброшен 31 танк Abrams для обучения украинских экипажей.
Цитата канала «Военный обозреватель».
Заявление начальника пресс-центра группировки «Запад» 16 мая.
В ходе боевых действий на купянском направлении авиацией группировки войск «Запад» нанесены удары по сосредоточению личного состава, вооружению и военной технике 14-й омбр и по подразделениям территориальной обороны.
Кроме этого, сорваны три попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в районе населенных пунктов Синьковка, Першотравневое и Кисловка.
Расчет ЗРК «Тор» уничтожил БПЛА «Фурия».
Следователи СК России будут расследовать очередные преступления вооруженных формирований Украины против мирного населения Курской и Брянской областей.
В Суджанском районе Курской области украинский беспилотный летательный аппарат сбросил взрывное устройство на работающий экскаватор. В результате взрыва легкое ранение получил водитель строительной техники, он доставлен в медицинское учреждение.
Системой ПВО Вооруженных сил РФ в Клинцах Брянской области был сбит украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. В результате происшествия пострадавших нет. Поврежден балкон жилого дома.
СКР.
Politico: Киев хочет получить от Запада до 50 истребителей F-16, чтобы «сформировать три или четыре эскадрильи». Зеленский хочет, чтобы тема боевых самолетов была в центре внимания на саммите G7 в Японии и на саммите НАТО в Литве, пишет газета.
«Украина хочет в общей сложности от 40 до 50 F-16, чтобы сформировать три или четыре эскадрильи для защиты своего неба», — пишет издание, ссылаясь на советника украинского министра обороны Юрия Сака.
Кадыров сравнил американский танк Abrams с детской машинкой
Глава Чечни Рамзан Кадыров сравнил американские танки Abrams с детской педальной машинкой. Об этом он 16 мая написал в Telergram-канале.
Пушилин объяснил сложность ситуации на марьинском направлении
На марьинском направлении ситуация остаётся сложной. Об этом 16 мая в эфире программы «Соловьёв Live» заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
Пушилин рассказал о взятии на авдеевском направлении укреплений ВСУ
Российские военные взяли под свой контроль на авдеевском направлении несколько укрепрайонов ВСУ. Об этом 16 мая заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live».
Пушилин рассказал о ситуации на угледарском направлении
На сегодняшний день ситуация на угледарском направлении продолжает оставаться стабильно напряжённой. Об этом 16 мая заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьёв Live».
В Киеве заявили о комплексной атаке на столицу Украины
Российские военные ночью 16 мая совершили комплексную атаку на Киев. Об этом 16 мая сообщил глава Киевской военной администрации Сергей Попко. По его словам, атака велась по разным направлениям одновременно с использованием беспилотных летательных аппаратов, крылатых ракет и, вероятно, ракет баллистического типа.
В Китае заявили, что США похитили Европу, пытаясь ослабить Россию
Соединённые Штаты воздействуют на европейские страны, чтобы попытаться ослабить Россию путём поставок вооружений Украине. Об этом 16 мая говорится в статье китайского издания Global Times.
Франция и некоторые другие европейские страны готовы обучать украинских летчиков, заявил Эммануэль Макрон. Но самолеты на Украину Париж отправлять не собирается.
«Мы открыли двери для обучения пилотов вместе с несколькими другими европейскими странами, которые также готовы. Я думаю, что ведутся переговоры с американцами. Обучение может начаться прямо сейчас», — сказал Макрон.
Ещё 12 зажигательных фосфорных снарядов ВСУ выпустили по хутору Нижние Мельницы Белгородской области. До границы оттуда 2,5 километра. Пострадавших нет.
Применение таких боеприпасов запрещено Женевской конвенцией.
Ситуация на Марьинском направлении сложная из-за переброски резервов ВСУ, но силы РФ двигаются — Пушилин.
СМИ: в Киеве прогремели взрывы и сработала система ПВО
В ночь на 16 мая в Киеве сработала система противовоздушной обороны (ПВО) и прогремели взрывы. Об этом 16 мая сообщило агентство УНИАН в своём Telegram-канале.
ВСУ обстреляли фосфорными бомбами два села в Белгородской области
ВСУ обстреляли два села в Валуйском районе Белгородской области, сообщает 16 мая Telegram-канал SHOT.
В Сети появились кадры поражения в Киеве американского ЗРК Patriot
Видеозапись, на которой запечатлено поражение американских противоракетных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot ВСУ в ходе ночной атаки на объекты в Киеве, опубликовал 16 мая Telegram-канал «Русская весна».
ВСУ обстреляли фосфорными бомбами белгородские села Старый Хутор и Нижние Мельницы, сообщает Shot. Возле последнего населенного пункта упали 12 зажигательных боеприпасов калибра 122 мм.
По данным телеграм-канала, обошлось без пострадавших.
От пакета военной помощи США Украине осталось 6 млрд долларов из 48 млрд, сообщает Politico. Такими темпами финансирование иссякнет в июле.
При этом сенатор Сьюзан Коллинз уже выступила в Пентагоне и призвала продолжить поддержку, не дожидаясь, когда предыдущий пакет закончится. Другой высокопоставленный американский чиновник подтвердил, что власти начали над этим работать. По его словам, проблема в сложно прогнозируемых запросах киевского режима — из-за объявленного контрнаступления потребности могут измениться.
Наводчик пушки «Гиацинт-Б» с позывным Турист рассказывает про свою боевую работу: «Наши разведчики находят какую-то цель — необходимо по ней отработать. И если мы по ней отрабатываем, то, бывает, сразу приходит и вторая, и третья».
В его расчете есть и мобилизованные, и добровольцы. «У всех настроение отличное. Все позитивно настроены, потому что победа ожидаема, она будет за нами», — рассказал Турист.
Минобороны РФ.
В Горловке обстрел ВСУ повредил здания поселковой администрации
В Горловке в результате обстрела со стороны ВСУ получило повреждение здание Зайцевской поселковой администрации в Никитовском районе города, написал глава города Иван Приходько 16 мая в своём Telegram-канале.
ВС РФ нанесли по Киеву массированный удар «Кинжалами» и «Калибрами»
Вооружённые силы России (ВС РФ) утром 16 мая нанесли самый массированный удар по Киеву. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).
Украина получила первый ЗРК SAMP-T, который обещали передать Италия и Франция — пишет La Stampa. При этом украинские СМИ сообщают, что этот комплекс должны были поставить не ранее июня этого года.
Украина отказалась от запроса на британские истребители и сосредоточится на американских F-16, пишет The Guardian.
«Планов отправить военные самолеты в Украину нет. Украинцы приняли решение обучать своих пилотов на самолетах F-16 — вы же знаете, что королевские ВВС их не используют», — сообщил пресс-секретарь британского премьера.
Глава киевского режима Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак обсудили создание «коалиции по истребителям». Президент Украины после сказал, что в ближайшее время все услышат «очень важные решения».
Чуть раньше Лондон анонсировал обучение с лета пилотов ВСУ. Также было объявлено о передаче Киеву крылатых ракет Storm Shadow с дальностью поражения порядка 250 километров. По информации CNN, Британия получила заверения от Украины, что снаряды будут использоваться только по целям на территориях, которые она считает своими, но не по «материковой» России.
Экс-сенатор, военный эксперт, председатель Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич считает, что «они проговорились» в заявлении об «истребительной коалиции». По словам собеседника «Свободной прессы», Британия и ряд других членов НАТО давно уже занимаются подготовкой и реализацией поставок ВСУ.
Экс-депутат бундестага ФРГ, член немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт назвал заявление Владимира Зеленского о состоянии дел в Крыму оторванным от реальности.
Ранее Зеленский в интервью итальянским СМИ заявил, что в Крыму якобы ничего нет: ни туризма, ни экономики, ни развития. По его словам, восстанавливать полуостров придётся очень долго и без Украины это невозможно.
ЕС избежал рецессии и займется экономическим сдерживанием России и Китая
Евросоюз смог избежать рецессии и собирается усилить деятельность по экономическому сдерживанию России и Китая, написала газета «Коммерсантъ». В статье отмечается, что Еврокомиссия повысила прогнозы по экономике ЕС на ближайшие годы. В Брюсселе ожидают, что к 2024 году экономический рост в Евросоюзе «ускорится до потенциально возможного показателя — 1,7%».
США воздействуют на Европу в попытке ослабить Россию через поставки оружия Киеву, говорится в статье Global Times.
Как отметило издание, недавние визиты Владимира Зеленского в европейские страны говорят лишь о том, что конфликт на Украине набирает обороты.
«США продолжают наращивать свою военную помощь Украине. Вашингтон также подчинил европейские страны для поставки оружия Киеву. Все это служит интересам США, цель которых состоит в том, чтобы заставить европейские страны помочь Штатам использовать украинский вопрос для противодействия России и ее ослабления», — заявил военный эксперт Сун Чжунпин.
Рогов рассказал об ударе ВС России по крупному скоплению украинских войск
Удар по крупному скоплению войск украинской армии нанесли российские военные с помощью реактивной и ствольной артиллерии в районе Орехова в Запорожской области, сообщил 16 мая глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале.
Взрывы снарядов с обеднённым ураном вызвали панику на Западной Украине
В городах Западной Украины царит паника. Об этом 15 мая сообщили местные информационные сайты. Такая ситуация сложилась из-за взрывов, произошедших на днях на складах, где хранились боеприпасы с обеднённым ураном. Удар по этим объектам 13 мая нанесли российские «Калибры». Об этом сообщает «МК».
ВСУ становится все сложнее удерживать свои позиции в Артёмовске. Об этом сообщает «Русская весна» со ссылкой на одного из украинских военных. По его словам, сдерживать продвижение штурмовиков «сейчас нереально из-за большого давления».
«Русские попросту не дают удержать позиции, потому что штурмуют как бешеные», — цитирует издание слова военного.
В МИД РФ оценили отношение стран Центральной Азии к санкциям против России
Некоторые страны Центральной Азии могут присоединиться к антироссийским санкциям Запада, заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в ходе выступления на III Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».
Военный эксперт Михаил Онуфриенко заявил, что России придётся бить на поражение, чтобы защитить Луганск. В беседе с «Царьградом» эксперт отметил, что только такие действия станут стопроцентной гарантией от обстрелов ВСУ.
Речь идёт об ударе по столице ЛНР, нанесенном ВСУ по зданию бывшего авиаучилища штурманов.
Телеграм-канал «Военкоры Русской Весны» рассказал, что произошедший обстрел Киева снарядами типа «Кинжал» и «Калибр» стал самым массированным с периода начала специальной военной операции.
Отмечено, что после обстрела в Святошинском районе Киева возник пожар, а также слышны звуки взрывов по всей территории Киева.
ВСУ не начинают контрнаступление из-за сложности предстоящей операции и высоких рисков, об этом в статье для Washington Post написал генерал-лейтенант США в отставке Марк Хертлинг.
«Наступательные операции требуют большего количества сил, лучшей маневренности, точного прицеливания и стрельбы, а также более длинных и надёжных линий снабжения. Украинская армия ещё не выполняла ничего подобного в таких масштабах. По моему опыту учений и боевых действий, даже опытным и хорошо обученным силам чрезвычайно трудно сосредоточить боевую мощь в нескольких решающих точках атаки», — заявил он.
Российские системы ПВО в Клинцах сбили украинский беспилотник
Российские системы противовоздушной обороны в Клинцах сбили украинских беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Об этом губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своём Telegram-канале.
Минобороны показало боевую работу расчётов противотанковых пушек «Рапира» артиллерийских подразделений ВДВ по уничтожению подразделений ВСУ на левом берегу Днепра. Расчёты противотанковых пушек «Рапира» уничтожают пехоту ВСУ, укрывшуюся в лесопосадках. «Рапира» предназначена бить прямой наводкой по тяжёлой бронетехнике. При необходимости 100-мм орудие справляется и с другими целями.
Артиллеристы-десантники получают данные от разведчиков с координатами противника и ведут огонь с закрытых огневых позиций. Огонь корректируется с помощью беспилотников.
Главное о специальной военной операции на Украине за 16 мая.
Владимир Путин подписал Указ, который позволяет иностранным гражданам, заключившим в период проведения СВО контракты на прохождение военной службы в ВС РФ, получить российское гражданство в упрощенном порядке.
Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены семь противорадиолокационных ракет «HARM», одна крылатая ракета большой дальности «Storm Shadow», а также десять реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS».
На южнодонецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Водяное и Угледар Донецкой народной республики. Потери противника за сутки составили свыше 150-ти украинских военнослужащих, а также пять автомобилей.
Минобороны РФ.