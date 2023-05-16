Наступил 447-й день специальной военной операции (СВО) на Украине. Вооружённые силы России (ВС РФ) утром 16 мая нанесли самый массированный удар по военным объектам в Киеве, извещает сайт «Русская весна». Подтверждён комбинированный характер атаки: ВС РФ задействовали не только крылатые и баллистические ракеты, но и дроны-камикадзе. В результате серии новых ударов ВС РФ по украинской столице оказался поражён американский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Киевские власти называют ночную атаку самой мощной за многие месяцы и девятой только за май. Воздушная тревога объявлена на всей территории страны. Информацию о взрывах подтвердили сразу два украинских источника — издание «Клименко тайм» и мэр Киева Виталий Кличко в своём Telegram-канале.

Тем временем на южнодонецком направлении группировка российских сил «Восток», задействовав самоходные артиллерийские установки «Акация», уничтожила мобильную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Расчеты противотанковых пушек «Рапира» уничтожают украинскую пехоту, укрывшуюся в лесопосадках на левом берегу Днепра.

На донецком направлении наиболее ожесточенные бои продолжают вести штурмовые отряды на западной окраине города Артёмовска. Суточные потери противника составили до 235 военнослужащих и наёмников, информировало 16 мая Минобороны.

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