В зоне спецоперации ликвидирован воевавший на стороне Киева футболист-любитель Цымбалюк

Киев, , 07:27 — REGNUM Футболист-любитель Михаил Цымбалюк, являвшийся лучшим бомбардиром Ровенской области на Украине и сражавшийся на стороне ВСУ, ликвидирован в боях в зоне проведения российской специальной военной операции (СВО). Об этом 15 мая сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ») со ссылкой на ряд украинских ресурсов.

СВО Александр Погожев © ИА REGNUM

Отмечается, что Цымбалюк был ликвидирован российскими военными. Обстоятельства гибели спортсмена не приводятся. Информацию о смерти футболиста подтвердил также местный депутат Павел Дутко.

До начала российской спецоперации на Украине Цымбалюк выступал за областные команды по футболу, а также принимал участие в матчах, проводившихся среди участников так называемой антитеррористической операции (АТО) Киева.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации в ходе проведения СВО чемпиона Украины по гребле Александра Дикого.