Тайбэй, 16 мая, 2023, 07:23 — ИА Регнум. Тайваньские Вооружённые силы за сутки 15 мая зафиксировали приближение к Тайваню двадцати пяти самолетов и пяти кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), говорится в заявлении министерства обороны острова, опубликованном в микроблоге ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

Отмечается, что на юго-западе и востоке Тайваня обнаружили восемь самолетов. Речь идёт о шести бомбардировщиках H-6K, транспортном самолёте Y-8 и вертолёте Z-9.

При этом за последнюю неделю выявлялось в среднем по 14 боевых единиц в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая агентство Bloomberg распространило информацию о том, что США планируют передать по ускоренной процедуре Тайваню оружие на $500 млн. Газета Global Times опросила по этому поводу ряд экспертов. Они полагают, что такой шаг превращает остров в «пороховую бочку».