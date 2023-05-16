Донецк, , 07:13 — REGNUM Группировка российских сил «Восток» на южнодонецком направлении вскрыла и при помощи самоходных артиллерийских установок «Акация» уничтожила мобильную группу Вооружённых сил Украины на двух пикапах. Об этом во вторник, 16 мая, в интервью ТАСС рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

САУ «Акация» Vitaly V. Kuzmin

»…Вскрыто выдвижение мобильной группы противника на двух пикапах, расчетами самоходных артиллерийских установок «Акация» оба пикапа с боевиками уничтожены», — рассказал Гордеев агентству.

Также начальник пресс-центра добавил, что расчёт зенитно-ракетного комплекса «Оса-АКМ» сбил украинский беспилотный летательный аппарат «Фурия».

Как передавало ИА REGNUM, ранее подразделения военнослужащих ВС России в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили на кранолиманском направлении два украинских миномётных расчёта. По словам начальника пресс-центра группировки «Центр» Александра Савчука, разведка также вскрыла перемещение трёх бригад ВСУ на Невском и Ямполовском участках и в районе Серебрянского лесничества.