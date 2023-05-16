Актриса Регина Разума, сыгравшая в сериале «Каменская», скончалась на 72-м году жизни

Рига, , 07:03 — REGNUM Советско-латвийская актриса Регина Разума, сыгравшая в детективном сериале «Каменская», а также в фильмах «Стрелы Робин Гуда» и « Не покидай», скончалась на 72-м году жизни. Об этом 15 мая сообщил Новый Рижский театр на своём сайте.

Траур Дарья Антонова © ИА REGNUM

«С глубокой скорбью сообщаем вам, что в воскресенье, 14 мая, скончалась актриса Нового Рижского театра Регина Разума», — сказано в публикации.

Причины смерти актрисы не указываются.

Регина Разума родилась в 1951 году в Риге. Свою творческую карьеру в кино она начала в 1971 году, снявшись в фильме «Танец мотылька» режиссёра Ольгерта Дункерса. В 1975 году на экраны в СССР вышел кинофильм «Стрелы Робин Гуда», где Регина Разума сыграла роль Марии, возлюбленной главного героя.

В 2002 году актриса сыграла роль в российском телесериале «Каменская», после чего продолжила работу в Новом Рижском театре.