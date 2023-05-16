МГБ Приднестровья: Киев и Кишинёв собираются решить приднестровский конфликт силовым способом

Тирасполь, , 07:00 — REGNUM Украина и Молдавия хотят пойти на силовое решение приднестровского конфликта для достижения своих целей, заявил министр государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Валерий Гебос.

Приднестровье Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В целом Украина и Молдова продолжают реализацию кризисного сценария по отношению к Приднестровью. На фоне гибридной войны ближайшие соседи спекулируют на теме силового варианта разрешения приднестровского конфликта», — рассказал он в интервью РИА Новости.

Глава ведомства отметил, что в рамках сложившейся ситуации основные задачи министерства госбезопасности почти не изменились и включают в себя борьбу с экстремизмом, а также с терроризмом. Кроме того, МГБ занимается защитой гостайны и интересов государства, обеспечением информационной безопасности и охраной государственной границы.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая генерал армии Владимир Болдырев допустил, что ВСУ могут совершить провокацию против Приднестровья и пойти на захват военного склада в селе Колбасна. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 4 мая подтвердил, что ВСУ сосредоточили у границ ПМР свои подразделения.