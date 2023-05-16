Тирасполь, 16 мая, 2023, 07:00 — ИА Регнум. Украина и Молдавия хотят пойти на силовое решение приднестровского конфликта для достижения своих целей, заявил министр государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Валерий Гебос.

Иван Шилов ИА REGNUM Приднестровье

«В целом Украина и Молдова продолжают реализацию кризисного сценария по отношению к Приднестровью. На фоне гибридной войны ближайшие соседи спекулируют на теме силового варианта разрешения приднестровского конфликта», — рассказал он в интервью РИА Новости.

Глава ведомства отметил, что в рамках сложившейся ситуации основные задачи министерства госбезопасности почти не изменились и включают в себя борьбу с экстремизмом, а также с терроризмом. Кроме того, МГБ занимается защитой гостайны и интересов государства, обеспечением информационной безопасности и охраной государственной границы.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая генерал армии Владимир Болдырев допустил, что ВСУ могут совершить провокацию против Приднестровья и пойти на захват военного склада в селе Колбасна. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 4 мая подтвердил, что ВСУ сосредоточили у границ ПМР свои подразделения.