Клинцовский район, Брянская область, 16 мая, 2023, 06:56 — ИА Регнум. Российские системы противовоздушной обороны в Клинцах сбили украинских беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Об этом губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Богомаз

«Сегодня системой ПВО Вооружённых сил Российской Федерации в Клинцах был сбит украинский БПЛА самолётного типа», — написал губернатор.

Александр Богомаз добавил, что в результате атаки ни один мирный житель не пострадал. Повреждение получил балкон жилого дома, на месте работают сотрудники оперативных служб.

Накануне Вооружённые силы Украины совершили миномётный обстрел села Хоромное в Брянской области. В результате одно строение полностью сгорело. По предварительным данным, никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Брянской области потерпели крушение два российских вертолёта Ми-8, а также один Су-35 и один Су-34. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, лётчики вертолётов и бомбардировщика Су-34 погибли.