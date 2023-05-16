Илон Маск заявил о непричастности к делу JP Morgan и «глупого мошенника» Джеффри Эпштейна

Вашингтон, , 06:41 — REGNUM Заявление об отсутствии любых связей с делом финансиста Джеффри Эпштейна и непричастности к иску властей Американских Виргинских островов против одного из крупнейших банков США JP Morgan Chase, который обвиняется в пособничестве организации Эпштейном сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, сделал американский предприниматель Илон Маск 15 мая в своём Twitter.

Илон Маск Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Маска, само предположение о его связях с делом Эпштейна «звучит по-идиотски».

«Этот кретин никогда не консультировал меня по каким-либо вопросам. Мысль о том, что мне понадобилось бы получить совет от глупого мошенника, просто абсурдна», — так прокомментировал Маск информацию о том, что он может быть вызван в суд по данному делу для дачи показаний.

Касательно JP Morgan Chase предприниматель отметил, что десять лет назад этот банк подвёл его, поэтому компания Tesla отказалась от сотрудничества с этим кредитным учреждением, несмотря на то, что ранее они были связаны. Маск пояснил, что «не простил» JP Morgan Chase.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным телеканала СNBC, власти Американских Виргинских островов направили Илону Маску судебную повестку в связи с иском в отношении одного из крупнейших банков США JP Morgan Chase, обвиненного в помощи финансисту Джеффри Эпштейну.