Купянск, Украина, 16 мая, 2023, 06:39 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил России на купянском направлении взяли под свой контроль село Масютовка в Харьковской области. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Штурмовые группы ЗВО заняли Масютовку у Двуречной на купянском направлении. Само село расположено в низине и превращено в руины, в них и на близлежащих высотах на другом берегу реки Оскол окопался враг, контролируя низину огнём артиллерии и пулемётов», — говорится в распространённом сообщении.

Отмечается, что Вооружённые силы Украины предпринимали попытки провести ряд контратак, которые завершились безуспешно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подразделения Вооружённых сил России взяли под полный огневой контроль участок трассы Н20 под селом Новокалиново Ясиноватского района Донецкой Народной Республики. По словам военного, дорога просматривается на 5 километров, что сковывает действия ВСУ на данном участке линии соприкосновения.