Москва, 16 мая, 2023, 06:38 — ИА Регнум. Собака по кличке Альба помогла обнаружить российским бойцам украинскую военную технику, скрывающуюся в поле возле их позиций, заявил военнослужащий реактивной батареи с позывным Шама. Видеозапись с его рассказом обнародовало в своем Telegram-канале Министерство обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Посреди ночи она вышла на поле и смотрела в одну точку, а потом начала рычать, и когда мы выдвинулись, заметили, что через поле в посадке уже стояла эта техника, которую мы вычисляли», — сообщил артиллерист.

По словам военнослужащего, Альба выручала бойцов таким образом не один раз. Артиллерист сообщил, что собаку подобрали, когда ей было четыре месяца.

Он уточнил, что тогда Альба была «голодная» и «истощенная». Шама добавил, что в настоящее время собаке уже больше одного года.

Видеозапись: Минобороны РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2022 года Минобороны РФ опубликовало видео с кадрами обнаружения и обезвреживания мины-растяжки, а также поиска взрывных устройств с помощью миноискателей и служебных собак в зоне специальной военной операции.