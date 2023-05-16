Южно-Сахалинск, , 06:28 — REGNUM Специалисты зафиксировали выброс пепла курильским вулканом Эбеко на острове Парамушир. Об этом во вторник, 16 мая, сообщили в Главном управлении МЧС по Сахалинской области.

Вид на вулкан Эбеко (сс) amanderson2

«В Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области от островной группы реагирования на вулканические извержения ДВО РАН поступила информация, что на вулкане Эбеко произошёл пепловый выброс на высоту 3 километра», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что шлейф распространился в восточном направлении на расстояние более пяти километров.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая в Камчатском крае сейсмологи зарегистрировали два землетрясения магнитудой 4,3 и 5,2. По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, сейсмособытия были зафиксированы в акватории Тихого океана.