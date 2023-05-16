Варшава, 16 мая, 2023, 06:01 — ИА Регнум. Вероятность разрыва дипломатических отношений между Россией и Польшей существует, заявил российский посол в Варшаве Сергей Андреев в интервью газете «Известия».

Wistula Посольство России в Варшаве

«Такая вероятность существует всегда», — отметил дипломат

Он подчеркнул, что в конечном итоге всё будет зависеть от решений российского руководства и польских властей. Андреев также предупредил о возможных ответных мерах России на действия Польши в отношении российской дипломатической недвижимости в Москве.

«Их претензии распространяются и на другие еще сохраняющиеся у нас объекты в Польше, но есть предел, за которым последуют зеркальные меры в отношении польской дипнедвижимости в Москве», — сообщил посол.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля представители мэрии Варшавы в сопровождении полицейских попытались проникнуть на территорию школы при посольстве России на улице Келецкой. После того как сотрудник дипмиссии не открыл дверь, они сломали калитку у ворот и ворвались в здание.

Кроме того, представители мэрии повесили замок на ворота школы, чтобы российские дипломаты не смогли вывезти имущество. 15 мая польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша «будет работать» над тем, чтобы изъять другие здания российского посольства.