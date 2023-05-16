Вашингтон, 16 мая, 2023, 05:57 — ИА Регнум. Требование согласовывать каждое решение о приёме на работу сотрудников компании Tesla с ним лично выдвинул американский предприниматель и владелец компании Илон Маск. Об этом 15 мая сообщил телеканал CNBC со ссылкой на письмо бизнесмена, которое получили сотрудники компании по электронной почте.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«Вице-президенты должны присылать мне список запросов на приём в свой отдел раз в неделю», — указывается в письме.

Маск дал указание не принимать на работу в компанию никого без его личного одобрения по электронной почте. Кроме того, без одобрения Маска к компании не смогут присоединиться и поставщики. Нововведение Маск объяснил своим желанием досконально разобраться в том, как осуществлялся набор сотрудников в компанию.

При этом часть сотрудников Tesla предполагает, что решение Маска связано с его желанием уделять компании больше времени, так как предприниматель об этом намерении заявлял накануне. Другие работники компании расценили нововведение как «мягкую заморозку» процесса набора персонала.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Илон Маск назначил на пост генерального директора компании Twitter экс-директора по продажам американской медиакорпорации NBCUniversal Линду Яккарино.

На фоне назначения нового гендиректора Twitter Маск объявил о намерении уделять больше времени кампании по производству автомобилей Tesla.