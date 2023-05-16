Певец Энрике Иглесиас отменил выступление в Мексике из-за болезни
Мехико, 16 мая 2023, 05:31 — REGNUM Выступление на фестивале Tecate Emblema в Мексике отменил испанский певец Энрике Иглесиас из-за проблем со здоровьем. Об этом 15 мая сообщает The Mirror.
Как уточняет издание, артист обратился к поклонникам на своей странице в социальной сети в последний момент и сообщил о болезни.
Иглесиас пояснил, что он не сможет появиться на шоу в Мексике, так как врачи диагностировали у него пневмонию, прописали абсолютный покой и запретили садиться в самолёт.
Насколько тяжело протекает болезнь, Энрике Иглесиас не уточнил. Поклонников артиста заверили, что стоимость билетов будет им компенсирована. Кроме того, фанатам предоставили возможность посетить шоу в другой день.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что во время фотосессии с фанатами испанский исполнитель Энрике Иглесиас на публике поцеловал поклонницу.