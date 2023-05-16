Испанский певец Энрике Иглесиас отменил своё выступление на фестивале в Мексике из-за болезни

Мехико, , 05:31 — REGNUM Выступление на фестивале Tecate Emblema в Мексике отменил испанский певец Энрике Иглесиас из-за проблем со здоровьем. Об этом 15 мая сообщает The Mirror.

Энрике Иглесиас Цитата из видеоблога Энрике Иглесиаса

Как уточняет издание, артист обратился к поклонникам на своей странице в социальной сети в последний момент и сообщил о болезни.

Иглесиас пояснил, что он не сможет появиться на шоу в Мексике, так как врачи диагностировали у него пневмонию, прописали абсолютный покой и запретили садиться в самолёт.

Насколько тяжело протекает болезнь, Энрике Иглесиас не уточнил. Поклонников артиста заверили, что стоимость билетов будет им компенсирована. Кроме того, фанатам предоставили возможность посетить шоу в другой день.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что во время фотосессии с фанатами испанский исполнитель Энрике Иглесиас на публике поцеловал поклонницу.