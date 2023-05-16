Москва, 16 мая, 2023, 05:27 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский посещает европейские страны с целью отговорить Европу от вступления в переговоры по Украине, заявил политолог Александр Асафов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Зеленский отправился в поездку перед ним для того, чтобы так или иначе проговорить с европейскими лидерами важные для Америки и Украины слова», — рассказал эксперт в беседе с Ura.ru.

Он утверждает, что так политик пытается помешать спецпредставителю КНР по делам Евразии Ли Хуэю продвинуть в ЕС идею переговоров по украинскому вопросу. Асафов считает это главной целью турне главы Украины по Европе.

Кроме того, по словам эксперта, президент хочет добиться возвращения украинской повестки, которая начала постепенно исчезать из информационного пространства на Западе. Асафов добавил, что так глава Украины стремится «выклянчить» еще больше денег и вооружений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель американского издания The Hill Джозеф Боско написал, что у украинского президента остаётся не так много возможностей «сохранить лицо» на фоне событий в зоне боевых действий. Он предположил, что из-за этого президент Украины может пойти на переговоры с Россией. Боско также допустил, что посредником в таком диалоге может стать Китай.