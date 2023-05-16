Красный Лиман, ДНР, , 05:25 — REGNUM Подразделения военнослужащих Вооружённых сил Российской Федерации уничтожили на краснолиманском направлении два украинских миномётных расчёта. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Центр» Александр Савчук.

«На краснолиманском направлении… нанесены удары по районам сосредоточения живой силы и огневых средств. В ходе контрбатарейной борьбы вскрыты и уничтожены два расчёта миномётов [ВСУ — ред.]», — рассказал источник РИА Новости.

Также начальник пресс-центра добавил, что разведка группировки «Центр» вскрыла перемещение 66-й механизированной бригады, 58-й мотопехотной бригады и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ на Невском, Ямполовском участках и в районе Серебрянского лесничества.

Накануне официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что Вооружённые силы Украины за сутки потеряли на краснолиманском направлении более 75 человек личного состава, а также две бронированные машины.