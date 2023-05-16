Варшава, , 05:15 — REGNUM Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев сообщил, что Варшава уже передала Киеву большую часть советской военной техники, которой располагали Вооружённые силы Польши.

«Большая часть вооружения и военной техники советских образцов, которые Польша могла передать Украине, уже передана», — рассказал Андреев в интервью «Известиям».

По его словам, польское руководство пообещало передать Украине 14 самолётов МиГ-29, а также более десятка основных боевых танков Leopard 2 производства Германии. Он отметил, что Варшава продолжит поддерживать Киев, насколько для этого хватит её возможностей.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил о работе над созданием коалиции по поставкам современных истребителей для ВСУ.