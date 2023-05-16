На Чукотке незивестные похитили дорогостоящий препарат для лечения онкобольных

Анадырь, , 05:08 — REGNUM Препарат для лечения онкобольных на сумму около миллиона рублей похитили неизвестные в Чукотском автономном округе. Об этом 16 мая сообщает УФСБ России по региону.

Мошенничество (сс) sajinka2

Уточняется, что неизвестные злоумышленники предоставили персоналу Чукотской окружной больницы заведомо ложную информацию о необходимости лечения дорогостоящим лекарством «Энзалутамид». При этом онкобольной в указанный злоумышленниками период за медицинской помощью не обращался и фактически проживает в другом регионе.

Неустановленные лица похитили препарат, который закупается в рамках национального проекта «Здравоохранение» за счёт бюджетных средств. Общая стоимость похищенного препарата составила около миллиона рублей.

Сотрудниками УФСБ было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершённом в особо крупном размере. Участники хищения препарата, а также причастность их к другим эпизодам преступной деятельности устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании сотрудниками полиции в Перми трёх местных жителей, которых заподозрили в хищении денег у граждан под предлогом сбора помощи для военнослужащих, исполняющий свой долг в зоне спецоперации.