Инвестор оценил вариант дефолта в США
Вашингтон, 16 мая 2023, 05:01 — REGNUM США не объявят дефолт, однако ситуация с растущим государственным долгом приведёт к серьёзным экономическим проблемам в стране, заявил американский инвестор Джим Роджерс.
При этом эксперт считает, что Соединённые Штаты всё же поднимут предельный уровень госдолга.
«Если они поднимут потолок госдолга, это лишь ухудшит ситуацию — а они сделают это», — сказал он в интервью РИА Новости.
Роджерс также выразил мнение, что США могут обманом заставить всех поверить в то, что собираются объявить дефолт, но всё же откажутся от этого шага. Инвестор считает, что из-за таких шагов «всё будет только ухудшаться».
Он также напомнил, что положение США в настоящее время напоминает обстановку в Британии в 1970-х года, когда накопившиеся экономические проблемы вызвали серьезный кризис. Роджерс добавил, что сейчас, как и тогда, основной удар испытают молодые люди.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов США Джанет Йеллен подтвердила прогноз по дате дефолта в стране. По ее словам, американский минфин к началу июня больше не сможет отвечать по правительственным обязательствам, если Конгресс Соединённых Штатов не поднимет потолок госдолга.