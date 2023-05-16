Донецк, , 05:00 — REGNUM Бывший заместитель главнокомандующего ВВС России генерал-лейтенант Айтеч Бижев в интервью НСН рассказал о способности российских зенитных ракетных комплексов перехватывать британские высокоточные ракеты повышенной дальности Storm Shadow.

«Наши зенитно-ракетные комплексы «Бук», «Панцирь» и С-300 способны уничтожать на всех этапах полёта. К примеру, «Панцирь» способен их уничтожать на конечном участке полёта», — отметил Бижев.

Он подчеркнул, что российские военные продолжают совершенствовать свои навыки для противостояния любым типам западного вооружения.

Накануне официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга впервые сообщил о перехвате предоставленной Вооружённым силам Украины британской ракеты Storm Shadow. По его словам, российским средствам ПВО также удалось перехватить десять ракет РСЗО HIMARS и семь противорадиолокационных ракет HARM.