Мадрид, , 04:52 — REGNUM На многих популярных курортах в ряде европейских стран ввели новые запреты для туристов в рамках борьбы с чрезмерным туризмом и антисоциальным поведением отдыхающих. Об этом во вторник, 16 мая, сообщила Ассоциация Туроператоров (ATOP).

«Этим летом популярные европейские курорты в борьбе с чрезмерным туризмом и антисоциальным поведением отдыхающих вводят новые ограничения», — говорится в сообщении.

Новые ограничения будут введены в ряде курортных зон в Испании, в том числе в Барселоне, на Балеарских островах, в Аликанте и Мальорке. Кроме того, запреты коснутся туристических мест в Италии и Греции.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая президент России Владимир Путин по видеосвязи провёл совещание с губернатором Алтайского края Виктором Томенко по вопросам туризма. Глава государства отметил, что регион имеет «хорошие и заделы, и перспективы».