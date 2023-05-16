Киев, 16 мая, 2023, 04:33 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины предпринимают атаки на российские нефтебазы при помощи беспилотных летательных аппаратов с целью лишить российских военных возможности передвигаться. Об этом во вторник, 16 мая, заявил военный эксперт Михаил Тимошенко в интервью URA. RU.

Сергей Аверин/РИА Новости Поврежденная цистерна на нефтебазе

По его словам, атаки украинских дронов способны нанести серьёзный ущерб, так как ёмкости, содержащие различные виды необходимого для техники топлива, достаточно тонкостенные и хрупкие.

Тимошенко отметил, что разрешение проблем с передвижением техники требует некоторого времени, затруднения продлятся до тех пор, пока не будет совершён новый завоз топлива.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая Вооружённые силы Украины атаковали Клинцовскую нефтебазу в Брянской области. В результате атаки украинских беспилотников никто не пострадал, одна цистерна для хранения нефтепродуктов получила повреждение.