Москва, 16 мая, 2023, 04:25 — ИА Регнум. Черноморская зерновая сделка пока не имеет «радующих перспектив» по её продлению. Об этом во вторник, 16 мая, сообщил РИА Новости источник, ознакомленный с ходом переговоров.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

«Мне сложно сказать, что будет завтра. Возможно, удастся добиться прогресса, но если речь о сегодняшнем дне, то их [перспектив — ред.] нет. Но все мы хотим и настроены на то, чтобы работа механизма не останавливалась», — рассказал источник агентству.

Дискуссии о будущем зерновой сделки возобновятся на техническом уровне до 18 числа, о чём также напомнил официальный представитель генерального секретаря Организации Объединённых Наций (ООН) Стефан Дюжаррик.

«Это будут переговоры технических делегаций, которые в принципе с начала действия механизма ведутся постоянно», — добавил источник РИА Новости.

Ранее Стефан Дюжаррик подчеркнул, что в ООН рассчитывают, что до завершения действия текущей зерновой сделки вопрос по её продлению будет разрешён.