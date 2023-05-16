Военкор Ткач назвал хорошую разведку ВСУ главным преимуществом украинских военных в Артёмовске

Донецк, , 04:19 — REGNUM Украинские военные в Артёмовске (ДНР) располагают значительными разведывательными возможностями, что является их главным преимуществом в боях за этот город, заявил военный корреспондент Василий Ткач.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, ВСУ превосходят российские силы по количеству спутников и беспилотных летательных аппаратов.

«У них очень хорошая разведка натовская, которая позволяет находить какие-то узкие места, где их атака будет наиболее успешной. По количеству спутников, беспилотников они нас сейчас превосходят», — сообщил военкор в беседе с Ura.ru.

Ткач отметил, что украинские военные получают помощь от множества западных частных компаний, имеющих собственные спутники на орбите. Кроме того, как подчеркнул военкор, информацию для ВСУ добывают и натовские самолеты-разведчики.

Он также рассказал, что ни российские, ни украинские войска пока не пытаются собрать свои силы для проведения генерального сражения за Артёмовск. Ткач добавил, что ВСУ избегают такого шага, опасаясь удара российской артиллерии по скоплению большого количества украинских сил.

Как сообщало ИА REGNUM 15 мая стало известно, что на «дороге смерти» под Артёмовском попала в засаду спецгруппа Вооружённых сил Украины. Её атаковали противотанковой ракетой.