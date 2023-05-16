Власти Брянской области призвали жителей помочь в поисках второго пилота разбившегося Су-34

Брянск, , 04:17 — REGNUM С призывом помочь в поисках тела второго пилота экипажа разбившегося самолёта Су-34 обратились власти Стародубского округа Брянской области к местным жителям. Об этом 15 мая сообщается на официальных страницах округа в Telegram и «ВКонтакте».

Местная администрация попросила жителей «оказать помощь лодками и болотными сапогами». Сбор желающих назначен на утро 16 мая возле здания администрации округа.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 13 мая в Брянской области потерпела крушение авиагруппа из двух вертолётов Ми-8 и истребителей Су-34 и Су-35 ВКС России. Истребитель-бомбардировщик Су-34 разбился в деревне Истровка Стародубского района, истребитель Су-35 потерпел крушение в районе села Шкрябино Стародубского района. Обломки двух вертолетов Ми-8 были найдены в Клинцовском районе. Экипажи воздушных судов погибли. Официальной информации от Министерства обороны РФ пока не поступало.